Premier League : les nommés pour le titre de meilleur entraîneur avec un Français

Ce jeudi, la Premier League a dévoilé les six nommés pour le titre de meilleur entraîneur de la saison du championnat. Et évidemment, il y a du beau monde dans le lot ! Parmi eux figurent Mikel Arteta (Arsenal), en tête de la PL, mais aussi Pep Guardiola (Manchester City), disputant une folle course au titre.

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Michael Carrick (Manchester United) est également dans la liste après avoir pris les rênes des Red Devils de manière spectaculaire et d’avoir qualifié les siens en Ligue des Champions. L’absence d’Arne Slot pourrait laisser quelques interrogations, mais les autres nommés sont Keith Andrews (Brighton), Andoni Iraola (Bournemouth) et Régis Le Bris (Sunderland), brillant avec les Black Cats. Supense !