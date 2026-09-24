Équipe de France, Adrien Rabiot : « L’Espagne ? je ne pense pas qu’on ait moins de qualité que cette équipe »

Présent en conférence de presse, ce jeudi, avant le premier match de l’équipe de France en Ligue des Nations face à la Turquie, Adrien Rabiot est revenu sur les premiers pas de Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Le milieu de terrain de l’AC Milan, qui devrait prolonger en Italie, a également évoqué l’élimination des Tricolores contre l’Espagne lors du dernier Mondial. Et pour l’intéressé, cet échec n’est pas une question de talent.

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« Je ne pense pas que c’était un manque de qualité, j’en suis persuadé, en toute humilité, je ne pense pas qu’on ait moins de qualité que cette équipe-là, peut-être sur le plan tactique, ils ont été meilleurs objectivement, ils ont peut-être mieux préparé cette rencontre. Parmi toutes les équipes qu’on a pu affronter ces dernières saisons, l’Espagne est pratiquement la seule équipe à nous avoir mis en difficulté. Si on est amené à les rejouer dans une compétition, évidemment qu’il faudra trouver la clé et c’est certainement sur ce point tactique qu’il faudra travailler, le talent et la qualité individuelle, on l’a ».