Équipe de France, Adrien Rabiot : « L’Espagne ? je ne pense pas qu’on ait moins de qualité que cette équipe »
Présent en conférence de presse, ce jeudi, avant le premier match de l’équipe de France en Ligue des Nations face à la Turquie, Adrien Rabiot est revenu sur les premiers pas de Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Le milieu de terrain de l’AC Milan, qui devrait prolonger en Italie, a également évoqué l’élimination des Tricolores contre l’Espagne lors du dernier Mondial. Et pour l’intéressé, cet échec n’est pas une question de talent.
« Je ne pense pas que c’était un manque de qualité, j’en suis persuadé, en toute humilité, je ne pense pas qu’on ait moins de qualité que cette équipe-là, peut-être sur le plan tactique, ils ont été meilleurs objectivement, ils ont peut-être mieux préparé cette rencontre. Parmi toutes les équipes qu’on a pu affronter ces dernières saisons, l’Espagne est pratiquement la seule équipe à nous avoir mis en difficulté. Si on est amené à les rejouer dans une compétition, évidemment qu’il faudra trouver la clé et c’est certainement sur ce point tactique qu’il faudra travailler, le talent et la qualité individuelle, on l’a ».
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer