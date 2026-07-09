Vladimir Petkovic réclame une fortune à l’Algérie pour accepter de partir !

La fédération algérienne risque de s’en mordre les doigts. Quelques jours avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, la FAF officialisait, un peu à la surprise générale, la prolongation de son sélectionneur Vladimir Petkovic jusqu’en 2028. Un nouveau bail vu par certains comme une marque de stabilité. Un mois plus tard, les choses ont bien changé.

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Éliminée dès les seizièmes de finale par la Suisse (0-2), l’Algérie a quitté cette Coupe du Monde sans avoir impressionné. La défense n’a pas été à la hauteur. Le pari Luca Zidane et les autres gardiens ont été très décevants et les Fennecs sont rentrés à la maison en donnant l’impression de ne pas avoir progressé depuis l’arrivée de Petkovic en 2024.

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La clause de la discorde

Un constat qui a finalement poussé la FAF à prendre une décision radicale : limoger Petkovic. Seul souci, le Suisse de 62 ans ne compte faire aucun cadeau à son employeur. Comme l’indique Afrik Foot, virer Petkovic, dont le contrat a été revalorisé le mois dernier, coûterait environ 5 M€ à la FAF. Une somme XXL que compte bien toucher Petkovic.

De son côté, la FAF assure que le contrat de l’Helvète dispose d’une clause permettant une séparation à l’amiable en échange du versement de deux mois de salaire, soit 320 000€. Un montant bien moins coûteux que les 5 M€ évoqués. Cependant, Petkovic n’est pas d’accord et menace de porter l’affaire devant la FIFA. Une séparation douloureuse qui va forcément retarder la nomination d’un nouveau sélectionneur.