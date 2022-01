Chelsea : Romelu Lukaku ne partira pas cet hiver

«Je ne suis pas content de la situation, c’est normal. Je pense que l’entraîneur a choisi de jouer avec un autre système, je dois juste ne pas abandonner et continuer à travailler et à être un professionnel. Je ne suis pas satisfait de la situation, mais je suis un professionnel et je n’abandonnerai pas. (...) J’espère vraiment du fond du cœur revenir à l’Inter non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serai encore au plus haut niveau pour gagner plus ensemble.» Interrogé sur sa situation à Chelsea jeudi, Romelu Lukaku a lâché plusieurs bombes qui ont fait le tour de l'Europe.

Alors qu'il est revenu chez les Blues cet été après son expérience à l'Inter (Italie), l'attaquant belge est victime du plan de jeu de Thomas Tuchel et n'est donc pas un titulaire indiscutable du côté de Londres. À la mi-saison, le joueur de 28 ans n'a disputé que 18 rencontres toutes compétitions confondues, pour 7 buts et 2 passes décisives. Mais s'il a souvent été titulaire en début d'exercice, l'international belge (101 capes, 68 buts) doit souvent se contenter de bouts de match aujourd'hui, d'où son coup de gueule. Forcément, au lendemain de cet entretien accordé à Sky Italia, le coach allemand lui a fermement répondu.

Romelu Lukaku va rester

«Oui, nous n'aimons pas ça. Tout ceci apporte du bruit dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas utile, mais nous ne voulons pas en faire plus qu'il n'en est réellement. Il est très facile de sortir des lignes de leur contexte, de faire de gros titres. (...) Nous allons en discuter. Mais nous le ferons en privé», avait expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse vendredi matin. Après toutes ces déclarations, l'avenir de Romelu Lukaku était donc forcément au cœur des débats, que ce soit en Angleterre ou de l'autre côté des Alpes où les petits mots du principal concerné sur l'Inter ont rapidement été relayés. Mais pas d'inquiétude pour les fans de Chelsea, pour le moment.

Car d'après les informations du Telegraph outre-Manche, l'ancien buteur nerazzurro n'a pas l'intention de s'en aller dès ce mois de janvier. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club londonien, Romelu Lukaku va donc rester à Chelsea, et son entourage a confirmé au média britannique qu'il n'y avait «aucune chance» que le Belge aille voir ailleurs. Reste désormais à savoir comment la situation va s'arranger, ou pas, entre l'attaquant et son entraîneur dans les prochains jours, alors que Chelsea doit affronter Liverpool ce dimanche (17h30) pour le choc de la 21e journée de Premier League.