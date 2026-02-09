Real Madrid : les mots forts d’Alvaro Arbeloa sur Kylian Mbappé

Après la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Mestalla (0-2), un succès précieux acquis dans un stade toujours hostile, Álvaro Arbeloa n’a pas caché sa satisfaction en conférence de presse. Sans parler d’un match spectaculaire dans le jeu, l’entraîneur madrilène a surtout salué la solidité et l’état d’esprit de ses hommes. « C’était notre troisième victoire ici en onze ans. Je suis venu à Mestalla comme joueur, je sais combien c’est difficile. Pour eux, affronter le Real est toujours un événement. On a gagné grâce à notre engagement et notre solidité, et on a mérité cette victoire », a-t-il expliqué.

Mais l’entraîneur merengue a surtout tenu à mettre en lumière Kylian Mbappé, encore décisif. L’attaquant français a impressionné son coach, qui n’a pas hésité à le comparer la plus grosse légende du club. « C’est un joueur très talentueux… On manque de superlatifs pour décrire Kylian. On pensait ne jamais voir un joueur comme Cristiano, et il semble que Mbappé soit en train de suivre cette voie », a-t-il lancé. Un parallèle fort avec CR7, qui traduit l’impact du Français de 27 ans.