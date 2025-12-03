PL : Arsenal fait le job contre Brentford et reste leader, Aston Villa poursuit sa folle remontée

Cette course au titre s’annonce décidément passionnante en Angleterre. S’il ne faudra, a priori, pas compter sur Liverpool cette saison, Arsenal et Manchester City sont partis pour se livrer une guerre totale jusqu’au bout. Mais pour le moment : avantage aux Gunners. En s’imposant face à Brentford ce mercredi (2-0), les hommes de Mikel Arteta ont étiré leur série d’invincibilité à 18 rencontres. Et ils ont surtout pris leurs distances avec les joueurs de Pep Guardiola, relégués à 5 points. Mikel Merino aura endossé un costume XXL : celui de passeur décisif pour Saka en fin de rencontre (90+1e) et celui de buteur, après avoir déjà scoré à 11 reprises cette saison, club et sélection confondus. L’Espagnol avait surgi au premier poteau pour placer un nouveau coup de tête sur un caviar de Ben White (11e, 1-0).

La suite après cette publicité

Son sens du but avait encore de quoi faire jalouser bon nombre d’attaquants de Premier League, à commencer par Jorgen Strand Larsen, l’attaquant de Wolverhampton qui a visiblement oublié comment on marquait. Cité à des tarifs délirants du côté de Newcastle l’été dernier pour remplacer Isak, le Norvégien n’a marqué qu’un seul but cette saison (contre 14 la saison dernière), et il est encore resté muet lors de la défaite des Wolves face à Nottingham Forest ce mercredi (0-1). C’est l’attaquant brésilien Igor Jesus, sur qui l’OL aurait probablement aimé pouvoir compter cette saison avec un peu de recul, qui a marqué de la tête sur un centre de Hutchinson (72e, 0-1).

Aston Villa enchaîne une 6e victoire

Les Wolves sont derniers de Premier League avec 2 points, et ont déjà presque un pied en Championship. Moins de certitudes, mais ça pourrait aussi être le cas de Burnley à l’issue de la saison, battu pour la cinquième fois de suite en championnat face à Crystal Palace (0-1, 44e). La tradition du soir a été soigneusement respectée par Munoz, lui aussi buteur de la tête sur un centre au cordeau de Guehi (0-1, 44e). Enfin, le clou du spectacle : Brighton - Aston Villa. Les deux équipes nous auront offert un véritable spectacle et une pluie de buts, même si à l’arrivée, seuls les Villans ressortent souriants. A l’image du scénario de leur saison (ils étaient 15es il y a encore deux mois), les hommes d’Unai Emery ont mis du caractère pour revenir des ténèbres.

La suite après cette publicité

Menés 2-0, ils l’ont finalement emporté 4 buts à 3. Van Hecke avait profité d’une vilaine erreur sur corner de Bizot, titulaire surprise, pour ouvrir le score (9e, 1-0). Pau Torres n’était pas plus en réussite que son gardien et détournait une frappe dans son propre but (2-0, 29e), mais Ollie Watkins sonnait ensuite la révolte par deux fois : sur un centre de Guessand au premier poteau (37e, 2-1), puis après avoir été abandonné par la défense des Seagulls (45+7e, 2-2). Onana s’est aussi invité à la table des header scorers (buteurs de la tête) sur un corner de Cash (60e, 2-3), Malen a profité d’une partie de flipper pour faire le break (78e, 2-4) tandis que van Hecke, défenseur central resté aux avant postes, a conclu le spectacle par une superbe frappe à l’entrée de la surface (83e, 3-4). Aston Villa est ce soir 3e de Premier League.