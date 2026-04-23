L’UEFA pense à révolutionner les qualifications de l’Euro

Alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera cet été, juste derrière les sélections européennes seront rivées sur la Ligue des Nations 2027 et l’Euro 2028. Deux objectifs assez liés puisque la première compétition à des conséquences sur les qualifications pour la seconde. Selon The Guardian, l’UEFA envisage des changements pour les qualifications et une décision devra être prise avant fin mai et la finale de la Ligue Europa lors d’un comité exécutif du côté d’Istanbul.

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Alors que le format des qualifications pour les compétitions internationales est souvent critiqué, l’UEFA planche sur plusieurs options. L’utilisation d’une formule suisse avec un classement unique comme en Ligue des Champions est envisagée, mais cela ne pourrait pas vraiment plaire aux diffuseurs. L’autre possibilité et de faire une variante des qualifications pour la Coupe du monde 2027 féminine en séparant les Nations dans trois Ligues en fonctions des résultats en Ligue des Nations. Néanmoins, elle favoriserait les grosses nations et les plus petits pays pourraient être délaissés.