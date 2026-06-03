Jules Koundé ne veut pas quitter le Barça

Demain, l’équipe de France reçoit la Côte d’Ivoire à Nantes. À la veille du match, les Bleus ont décidé d’envoyer Jules Koundé en conférence de presse, aux côtés de Didier Deschamps. Sans surprise, le défenseur du FC Barcelone a été interrogé sur son avenir chez les Culés, que la presse catalane annonce comme très incertain.

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«Si je suis à 100% au Barça ? J’ai un contrat qui court jusqu’en 2030, dans mon esprit, c’est assez clair, après quand on vient en équipe de France, c’est des choses qui passent après, je me concentre sur la compétition jusqu’à nouvel ordre, je suis au FC Barcelone et j’espère y rester la saison prochaine», a-t-il déclaré en conférence de presse.