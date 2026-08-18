Bayern Munich : Jamal Musiala s’effondre en plein match pour la deuxième fois en trois jours

Nouvelle frayeur pour Jamal Musiala. Ce mardi, le Bayern Munich dispute un nouveau match amical contre la formation d’Heidenheim. Mené 2-1 à la mi-temps, le club bavarois s’est repris et mène 4-2 pour le moment. Mais l’information qui fait le plus parler concerne à nouveau Jamal Musiala. Lancé par Vincent Kompany à la 61e minute, le jeune Allemand de 23 ans s’est effondré sur le terrain quelques minutes seulement après son entrée en jeu, avant d’être remplacé par Kiala (69e).

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Jamal #Musiala bricht erneut auf dem Platz zusammen. Er kann danach aufstehen und den Platz zusammen mit den Ärzten verlassen Richtung Kabine. #FCBayern @Abendzeitung pic.twitter.com/F5F5J0xi29 — Maximilian Koch (@_kochmaximilian) August 18, 2026

Protégé des caméras par ses coéquipiers lorsqu’il était à terre, Musiala a pu se relever avant de sortir du terrain, escorté par les médecins munichois pour rentrer au vestiaire. Un deuxième malaise survenu trois jours après celui face au RB Leipzig (3-1), là encore, quelques minutes après son entrée en jeu. En attendant les explications du Bayern, ces deux événements ont de quoi inquiéter à quatre jours du coup d’envoi de la Bundesliga.