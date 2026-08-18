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Bayern Munich : Jamal Musiala s’effondre en plein match pour la deuxième fois en trois jours

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jamal Musiala @Maxppp

Nouvelle frayeur pour Jamal Musiala. Ce mardi, le Bayern Munich dispute un nouveau match amical contre la formation d’Heidenheim. Mené 2-1 à la mi-temps, le club bavarois s’est repris et mène 4-2 pour le moment. Mais l’information qui fait le plus parler concerne à nouveau Jamal Musiala. Lancé par Vincent Kompany à la 61e minute, le jeune Allemand de 23 ans s’est effondré sur le terrain quelques minutes seulement après son entrée en jeu, avant d’être remplacé par Kiala (69e).

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Protégé des caméras par ses coéquipiers lorsqu’il était à terre, Musiala a pu se relever avant de sortir du terrain, escorté par les médecins munichois pour rentrer au vestiaire. Un deuxième malaise survenu trois jours après celui face au RB Leipzig (3-1), là encore, quelques minutes après son entrée en jeu. En attendant les explications du Bayern, ces deux événements ont de quoi inquiéter à quatre jours du coup d’envoi de la Bundesliga.

Pub. le - MAJ le
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