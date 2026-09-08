La terrible statistique de Lille en Ligue des Champions

Battu 3-2 par le Real Betis Balompié malgré une belle partition ce mardi soir, Lille a pris un coup sur la tête et mal démarré dans la Ligue des Champions. Un résultat loin d’être surprenant, car Lille a disputé 9 campagne de Ligue des Champions sans avoir jamais gagné son premier match.

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9 - Nombre de matches d'ouverture disputés en Ligue des Champions sans en avoir gagné un seul :



12 - Anderlecht

9 - Lille

7 - Werder Brême



Allumage. pic.twitter.com/9tq6xP0aRN — OptaJean (@OptaJean) September 8, 2026

Ainsi, avant cette défaite contre les Andalous, Lille a perdu contre Manchester United en 2001 (1-0), Benfica en 2006 (1-0), le BATE Borissov en 2013 (3-1), l’Ajax Amsterdam en 2020 (3-0) et le Sporting CP en 2025 (2-0). Les Dogues ont aussi été accrochés par Anderlecht en 2007 (1-1), le CSKA Moscou en 2012 (2-2) et Wolfsbourg en 2022 (0-0). Cela n’a toutefois pas empêché de Lille de faire parfois de jolis parcours.