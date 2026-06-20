CdM 2026, Sénégal : la fédération tape du poing dans le dossier Pape Thiaw

Du côté de la sélection sénégalaise, un dossier brûlant semble s’éclaircir ce samedi. Après les difficultés rencontrées par les Lions de la Teranga depuis le début de la Coupe du Monde 2026, la Fédération sénégalaise de football aurait accéléré les discussions afin de trouver des solutions dans le dossier du contrat du sélectionneur, Pape Thiaw, qui reste toujours indécis.

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Dans les prochaines heures, des avancées sont annoncées par la Fédération et l’objectif est clair : parvenir à un accord avant la conférence de presse du coach, précédant le duel face à la Norvège (mardi à 02h00). Cette situation, qui commence à agacer l’ensemble du staff, alimente donc de nombreux débats au plus haut niveau de l’État. Le mécontentement au sein de la délégation sénégalaise persiste… mais la signature du technicien n’est toujours pas officielle.