Luka Modric va prolonger d’un an avec l’AC Milan

C’était la tendance et cela semble se diriger vers une officialisation imminente. Libre après une saison du côté de l’AC Milan où il aura montré des bonnes choses, Luka Modrić (40 ans) avait mis son avenir en suspens durant la Coupe du Monde 2026. Participant à la compétition avec la Croatie, le milieu de terrain a été éliminé en 16es de finale par le Portugal (2-1).

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Désormais concentré sur son avenir, Luka Modrić ne va pas prendre sa retraite. Selon Fabrizio Romano, l’ancien du Real Madrid a donné son accord verbal à l’AC Milan pour continuer au moins une saison supplémentaire. Après des discussions avec Ruben Amorim, il a été séduit par le discours du coach portugais.