CdM 2026 : Roberto Martinez répond cash sur la polémique Cristiano Ronaldo

Critiqué après son premier match de la Coupe du Monde 2026 face à la République Démocratique du Congo (1-1), Cristiano Ronaldo a de nombreux soutiens. Certains vont même un peu trop loin en taclant certains de ses coéquipiers. Roberto Martinez, lui, est beaucoup moins violent. Mais il soutient son attaquant. « C’est un exemple, un capitaine. Il réagit comme tel, avec une grande expérience. On parle de quelqu’un qui défend et représente l’équipe nationale depuis 21 ans. Il a une incroyable soif de progresser et d’aider l’équipe. C’est un modèle dans le vestiaire (…) Quand on a le ballon, il faut beaucoup de personnalité, une vision claire du jeu pour pénétrer dans la surface adverse, mais surtout ce joueur qui crée des espaces avec la dernière touche de balle. Et Cristiano excelle dans ce domaine. Les statistiques le prouvent, non pas celles de l’icône qu’est Cristiano Ronaldo, mais celles du joueur actuel de l’équipe nationale, si l’on regarde les 32 derniers matches. C’est lui qui possède ces déplacements, cette capacité à créer des espaces, ces mouvements sans ballon, cette finition… Il est, en quelque sorte, la pièce maîtresse du style de jeu que nous pratiquons au Portugal. »

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Concernant le bruit et les critiques autour de sa star et de son équipe, il a déclaré : « je n’ai pas eu un seul match sans bruit depuis mon arrivée au Portugal. Nous avons déjà prouvé que l’équipe est expérimentée, concentrée et responsable, et nous avons atteint un bon niveau. Nous sommes en Coupe du Monde. Il y a beaucoup de bruit ici, et cela fait partie du jeu. Pour nous, l’aspect humain est primordial. Il s’agit de comprendre qui est pleinement investi dans l’équipe nationale et qui ne l’est pas. Mais le plus important dans les vestiaires, c’est d’avoir la bonne attitude, d’être autocritique pour progresser et d’être prêt. Cela fait 22 jours que nous travaillons, et le bruit ne nous perturbe pas. Je ne m’attends pas à des miracles ; il est normal d’être critiqué quand on n’obtient pas les résultats escomptés. Mais il y a beaucoup de critiques injustifiées. » Comme lui, João Cancelo ne prête pas attention à tout ce tapage médiatique. « J’essaie de prendre du recul. Il y a cinq ans, cela comptait peut-être davantage pour moi, mais avec mon évolution personnelle, j’ai quelque peu changé d’avis. Bien sûr, certaines choses finissent toujours par être révélées, et souvent injustement. Nous savons ce que nous avons mal fait lors du premier match, nous savons que nous avons échoué, que nous avions l’obligation de gagner, mais c’était impossible. Le lendemain, l’équipe était abattue, car nous voulions désespérément apporter de la joie au Portugal et au peuple portugais. » Le message est passé.