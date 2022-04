Ralf Rangnick met en garde Erik ten Hag, José Mourinho arbitre le championnat italien

La suite après cette publicité

Le chirurgien Ten Hag

En Angleterre, Erik ten Hag fait encore les gros titres ce matin. Ce samedi, The Times nous présente une très belle Une pour illustrer le parcours du manager néerlandais. Les fans de Manchester United sont très satisfaits de l'arrivée du coach de l’Ajax. Ralf Rangnick a soutenu sa nomination. Mais le coach intérimaire le met en garde. Il a expliqué en conférence de presse que Ten Hag devra faire «une opération à cœur ouvert pour relancer les Red Devils». C’est «une situation critique» pour The Sun. Bien sûr, cette déclaration très imagée a ravi les tabloïds anglais qui se sont empressés de déguiser Ten Hag en chirurgien. Et cette opération commencera sans Paul Pogba d’après le Daily Mail. Ralf Rangnick a déclaré en conférence de presse que le français est victime d’une blessure qui devrait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de la saison. Il est donc très probable que l’on ne revoit plus jamais «La Pioche» avec le maillot des Red Devils. Il n’a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en Juin. Erik ten Hag pourra peut-être compter sur De Jong. Selon les informations de Sport, le Barça craint, en effet, une offre qu’ils ne pourront pas refuser de la part des Mancuniens pour le milieu néerlandais. Ten Hag le veut comme référence pour son projet à Manchester.

L'arbitre Special One

Ce samedi est «un jour spécial» pour La Gazzetta Dello Sport. L’Inter affronte la Roma de Mourinho en début de soirée. La défaite ou la victoire des Nerrazzuri sera un tournant pour le Scudetto. Mourinho sera «l’arbitre» du championnat pour le Corriere Dello Sport qui n’hésite pas à s’amuser en exposant le portugais avec le maillot d’arbitre et le sifflet. La Roma a déjà pris un point à Naples, ce qui prive, quasiment, les Partenopei de leur rêve d’être champion. Les Napolitains ont 4 points de retard sur le leader, l’AC Milan. Si l’Inter perd ce match contre The Special One, l’AC Milan va continuer de creuser l’écart. A noter que les hommes de Stefano Pioli affrontent la Fiorentina dimanche soir.

Un Camp Nou record

Ce qui fait le gros titre en Espagne, c’est le nouveau record du monde d’affluence pour un match de football féminin. 91648 spectateurs ont ainsi garni les tribunes du Camp Nou à l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions féminine entre le Barça et Wolfsbourg, soit presque une centaine de plus que le précédent record il y a un mois, dans le même stade. «Une Manita qui bat tous les records» titre Sport. «Le Camp Nou bat une fois de plus le record du monde» s’exclame Mundo Deportivo sur sa Une. En plus, les supporters, venus en nombre, ont pu admirer les Barcelonaises étriller Wolfsbourg 5-1. Elles affronteront en finale, soit l’Olympique Lyonnais, soit le Paris-Saint-Germain, le samedi 21 mai à Turin.