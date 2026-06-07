CdM 2026 : Didier Deschamps dévoile ses favoris

Plus que quelques jours avant le début de la Coupe du Monde 2026. Une compétition qui marquera la fin de l’ère Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France, après 14 ans de bons et loyaux services. Le sélectionneur de 57 ans tentera de finir son aventure chez les Bleus en remportant une troisième Coupe du Monde, sa deuxième sur le banc. Dans une interview publiée par La Gazzetta dello Sport ce dimanche, l’ancien entraîneur de l’OM a répondu à la fameuse question sur le statut de favoris des Français. Et même s’il ne nie pas que la France sera attendue, DD estime toutefois que d’autres équipes possèdent également ce statut.

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« La France favorite ? L’une des favorites. Mais le mot "favorite" n’est pas tabou. Ce statut est logique et légitime, car il dépend de ce que nous avons accompli jusqu’à présent, de la qualité des joueurs, du classement FIFA, où nous figurons parmi les trois premiers depuis 2018. L’important, c’est de ne pas considérer que tout est acquis d’avance, ni que nous avons rendez-vous en finale le 19 juillet. Il y aura des moments difficiles pendant le Mondial. L’ambition est importante, mais au plus haut niveau, il n’y a de pitié pour personne. (…) Nous l’avons vécu lors de l’Euro contre la Suisse. Les autres favoris ? L’Espagne, qui, avec Luis de la Fuente, a ajouté de la vitesse à sa possession de balle… L’Allemagne, grande nation du football, pour la qualité de ses joueurs. Tout comme l’Angleterre de Tuchel, que j’apprécie beaucoup. Le Portugal, à ne pas sous-estimer. L’Argentine et le Brésil. Et pourquoi pas le Maroc, en constante progression », a déclaré Deschamps.