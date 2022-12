AC Milan : Ibrahimovic ne revendique plus une place de titulaire

La suite après cette publicité

Même s'il n'a pas encore joué cette saison à cause de son genou, Zlatan Ibrahimovic (41 ans) impressionne par sa longévité. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il devrait revenir sur les pelouses en début d'année prochaine, lui, le joueur de l'AC Milan revenu en 2020 après un passage en MLS au Los Angeles Galaxy. Le géant suédois s'est exprimé dans la Gazzetta dello Sport, à propos de son rôle dans l'équipe lorsqu'il reviendra. Et il est prêt à s'asseoir sur le banc s'il faut.

« Bien sûr, je n'ai pas l'ego d'il y a dix ans. Aujourd'hui, je suis différent, plus mature, plus responsable : je me mets à la disposition des jeunes joueurs et de l'entraîneur, c'est lui qui décide. Je ne pense plus pouvoir tout faire par moi-même : je respecte chaque choix, même s'il ne me convient pas », a déclaré l'attaquant aux 279 matches de Serie A et 155 buts.