Dunkerque : Steven Nzonzi justifie son choix de signer en L2 plutôt qu’en L1

Libre après la fin de son contrat à Stoke City cet été, Steven Nzonzi a fait le choix de rejoindre Dunkerque en Ligue 2. Pourtant, le champion du monde 2018 avait d’autres options sur la table. Comme il l’a indiqué dans l’Intégrale Sport de RMC ce mercredi, des clubs de Ligue 1 avaient manifesté un intérêt pour son profil lors de ce mercato, mais il a fait le choix d’un club qui avait fait de son recrutement une priorité.

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«Je suis dans l’optique où c’est certainement ma dernière saison. C’est bien de se préparer mentalement à ça. Forcément, on va voir, si je fais 30 bons matchs et que je réponds aux exigences, je pourrais continuer, explique le milieu de 37 ans. La Ligue 1 ? J’avais des contacts mais rien de concret. Mais je ne voulais pas attendre la dernière semaine du mois d’août pour aller dans un club où tu n’es pas forcément la priorité. J’arrive dans un club où je me sens important.»