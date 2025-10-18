OM : le constat fort de Roberto De Zerbi sur la course au titre

L’OM est un prétendant au titre en Ligue 1. C’est en tout cas la direction que prend le club après avoir pris le trône de leader en s’imposant ce samedi à domicile contre Le Havre. Interrogé au micro de Ligue 1+, Roberto De Zerbi a néanmoins prononcé un discours plus nuancé. Tenant à saluer le travail de ses dirigeants, il a expliqué qu’il fallait continuer de travailler sans s’enflammer :

«Nous sommes tous contents ce samedi. Il faut saluer et donner du crédit à Medhi Benatia et Pablo Longoria pour ce qu’ils ont accompli. Je ne parle pas que du terrain, je parle de toute l’ambiance. Les joueurs sont bons et professionnels. Aujourd’hui, on est que le 18 octobre, pas le 18 mai, donc ça ne sert à rien.»