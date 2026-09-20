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Ligue 1

Le magnifique échange surprise entre Arsène Wenger et Abou Diaby

Par Jordan Pardon
1 min.
Arsène Wenger en conférence @Maxppp
Paris FC 2-1 Strasbourg

Des images qui replongeront les supporters des Gunners dans leurs souvenirs. À la mi-temps de la rencontre entre le Paris FC et Strasbourg ce samedi, Ligue1+ a réservé un joli moment à Abou Diaby en lui offrant des retrouvailles avec Arsène Wenger. Particulièrement ému, l’ancien international tricolore a exprimé sa joie de retrouver le légendaire entraîneur d’Arsenal, qu’il a toujours porté dans son cœur : « immense plaisir de retrouver le boss, franchement, vous m’avez fait une énorme surprise. Très ravi de vous retrouver, boss. C’est quelqu’un qui a énormément compté pour moi, et comme je l’ai toujours dit, je ne serai jamais assez reconnaissant envers vous pour m’avoir donné la chance d’évoluer au très haut niveau, ce sera à jamais gravé. »

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Arsène Wenger n’a également eu que des mots élogieux à l’égard d’Abou Diaby, désormais consultant pour Ligue 1+ : « quand on le voyait jeune, c’était beaucoup plus difficile de voir ce qu’il n’avait pas (comme qualités), que ce qu’il avait. Il avait la taille, l’accélération, le dribble, le sens du jeu… on a passé pas mal de moment difficiles ensemble parce qu’il a souvent été blessé, et extrêmement courageux pour revenir. Il a toujours fait l’unanimité au club pour son état d’esprit, et son talent exceptionnel. (…) Il paraît qu’il est aussi bon (comme consultant), il est doué dans tout ce monsieur, a souri Wenger. Si je le valide ? Ouais, je valide. Il est travailleur et intelligent, ça aide. »

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