Barça : mauvaise nouvelle pour Frenkie de Jong

Le FC Barcelone a connu une semaine définitivement chaotique. Alors qu’ils avaient le quart de finale face au PSG entre leurs mains, les Catalans se sont sabordés en multipliant les maladresses défensives à l’image de Ronald Araujo et João Cancelo qui ont tué la rencontre pour le Barça. Et pour sauver les meubles et espérer sauver la saison en championnat, les Blaugranas se devaient de battre le Real Madrid ce dimanche dans un Clasico très important. Et après avoir mené à deux reprises, les hommes de Xavi ont finalement dû s’incliner sur un but en fin de rencontre signé Jude Bellingham et à l’issue d’un match marqué par des décisions arbitrales qui ont provoqué l’ire du clan barcelonais.

Pour ne rien arranger, le FC Barcelone a perdu Frenkie de Jong sur une blessure à la cheville. «Les tests effectués lundi ont confirmé que Frenkie de Jong, joueur de l’équipe première, souffre d’une entorse de la cheville droite. Il est forfait et son rétablissement déterminera sa disponibilité», précise le club catalan. ESPN NL ajoute que le joueur de 26 ans a sûrement disputé son dernier match de la saison avec le club culé. Le média batave précise néanmoins que sa présence à l’Euro 2024 n’est pas remise en cause pour le moment et qu’il devrait bel et bien se rendre en Allemagne avec les Oranje cet été.