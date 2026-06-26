Pronostics Uruguay-Espagne : le coup parfait à tenter ce 27 juin

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Pour cette dernière journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026, le groupe H offre du suspense à tous les étages, particulièrement avec le match entre l’Uruguay et l’Espagne. Avec deux points, l’Uruguay est 2e mais une défaite face aux Espagnols les condamnerait dans la course aux 8 meilleurs troisièmes. Avec 4 points, l’Espagne doit chercher la victoire pour assurer sa première place, car une défaite pourrait la faire reculer à la 3e place du groupe. Pour optimiser vos gains sur ce match, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de ce Uruguay-Espagne, à savoir : le pari "L’Espagne mène de 2 buts ou gagne + Lamine Yamal décisif" coté à 2,15 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

En une mi-temps contre l’Arabie saoudite, Lamine Yamal a prouvé qu’il était le plus grand danger de son équipe, avant d’être mis au repos. Il sera de nouveau sorti de sa boîte ce samedi par Luis De la Fuente, le sélectionneur, pour affronter l’Uruguay et ses joueurs rugueux. Rugueux même contre leur propre sélectionneur, Marcelo Bielsa, contre lequel ils se sont révoltés lors du dernier entraînement… Le moral n’est pas au beau fixe pour les coéquipiers de Fede Valverde, pendant que l’Espagne veut continuer sur la voie tracée lors de l’éclatante victoire face à l’Arabie saoudite (4-0).

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