Angleterre : Thomas Tuchel et sa relation «en dents de scie» avec Jude Bellingham

Thomas Tuchel a levé le voile sur sa relation avec Jude Bellingham, qu’il décrit comme positive malgré quelques périodes plus délicates depuis son arrivée à la tête de l’Angleterre. À l’occasion de l’annonce de sa liste pour les prochains rendez-vous de Ligue des Nations face à la Croatie et à l’Espagne, le sélectionneur est revenu sur ses rapports avec le milieu du Real Madrid, tout en révélant que ce dernier avait joué un rôle dans la première convocation de son frère Jobe. « C’était une relation un peu en dents de scie, bien sûr, mais nous sommes dans une bonne période », a reconnu l’Allemand, avant d’insister sur l’estime qu’il porte à son joueur : « J’adore être son entraîneur. C’est un joueur de classe mondiale, qui a une énorme influence. »

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Tuchel a également expliqué que Jude lui avait régulièrement parlé du potentiel de son cadet, qu’il souhaitait voir évoluer à ses côtés en sélection : « Jude me disait toujours : “Regarde-le, regarde-le, il est bon, il peut y arriver.” » L’entraîneur a finalement décidé d’appeler Jobe Bellingham pour ce rassemblement, offrant aux deux frères la possibilité de partager le maillot anglais. Une perspective qui réjouit le sélectionneur, lequel espère surtout avoir définitivement tourné la page des tensions avec l’aîné : « J’espère que nous en avons fini avec les périodes difficiles. Mais on ne sait jamais quand on est entraîneur ! »