L'Inter et Milan Skriniar mettent un gros coup de pression au PSG

Le Paris Saint-Germain a les idées claires. Cet été, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que les strass et les paillettes, c'était terminé. A présent, le club de la capitale veut un projet plus sain basé sur des joueurs talentueux et ambitieux sans forcément être de très grandes stars. Ils ont ainsi recruté Vitinha. Et ils espèrent bien accueillir d'autres renforts à l'image de Renato Sanches (LOSC), Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Milan Skriniar (Inter Milan).

Concernant ce dernier, l'affaire semblait avoir bien avancé. Le défenseur a rapidement répondu favorablement à l'approche des Parisiens. Ces derniers lui ont un salaire de 7,7 millions d'euros par an. Un bon point pour Paris. Toutefois, le club français devait encore convaincre les Nerazzurri, qui ont ouvert la porte à un départ du Slovaque. Mais pas à n'importe quel prix. Un montant de 80 millions d'euros a été d'abord avancé pour le joueur sous contrat jusqu'en 2023.

Paris sous pression

Dans un premier temps, Paris a formulé une offre de 60 M€. Elle a été repoussée par l'Inter, qui veut plus d'argent. Depuis, les discussions se poursuivent entre les deux écuries. L'idée du PSG est de faire baisser le prix du transfert. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier. Et visiblement, l'Inter et Skriniar commencent à perdre patience avec l'écurie tricolore. Le média italien parle d'un "ultimatum pour Skriniar".

En effet, on apprend que les Lombards ont fait savoir au PSG, par le biais d'intermédiaires travaillant sur cette opération, qu'ils souhaitaient avancer sur ce dossier. Les champions de France sont restés sur leur proposition de 60 millions d'euros avec bonus. Mais l'Inter, qui souhaite recruter Bremer, veut au moins 70 millions. Et si Paris ne relance pas les Italiens avec une nouvelle offre, ces derniers envisagent de vendre un autre joueur de leur club pour récupérer de l'argent cet été (Dumfries, De Vrij). De son côté, Milan Skriniar n'est pas satisfait de la situation. Il n'apprécie pas que le dossier traîne et veut de la clarté. Le PSG est prévenu, il va falloir accélérer !