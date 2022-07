Euro (F) : portée par Grace Geyoro, la France écrase l'Italie 5-1 !

On avait quitté l'équipe de France sur une élimination décevante en quart de finale de la Coupe du monde 2019 sur son sol. Les Bleues veulent se rattraper à l'occasion de l'Euro 2021 (organisé en 2022) qui se tient en Angleterre. Au New York Stadium qui est bien situé à Rotherham en terres anglaises même si son nom pourrait laisser penser le contraire, la France et l'Italie se retrouvaient pour lancer leur compétition alors que l'Islande et la Belgique se sont quittées sur un match nul 1-1 dans ce même groupe D. Pour ce match, les Italiennes optaient pour 4-3-3 avec Giuliani dans les cages derrière Bartoli, la capitaine Gama, Linari et Baottin. Giugliano évoluait en sentinelle auprès de Caruso et Galli alors que la star Bergamaschi était accompagnée par Girelli et Bonansea.

De son côté la France s'articulait en 4-3-3 avec Peyraud-Magnin comme dernier rempart. Devant elle, Périsset, Tounkara, Renard et Karchaoui formaient la défense. Geyoro, Bilbault et Toletti se retrouvaient dans l'entrejeu derrière le joli trio composé de Diani, Katoto et Cascarino. Ambitieuses dans le jeu, les Françaises étaient les premières à se mettre en évidence avec Katoto qui glissait un joli ballon pour Toletti sur la gauche de la surface. Elle effaçait la gardienne, mais poussait trop son ballon et son centre qui suivait était mal contrôlé par Diani (3e). La réponse était immédiate avec Bonansea qui passait dans le dos de la défense et se heurtait à la belle parade de Peyraud-Magnin (4e). Alertée en profondeur, Katoto se présentait aussi seule face à la gardienne et perdait son duel, mais elle était hors-jeu (7e). Finalement, les efforts français étaient récompensés avec un but précoce suite à un joli travail de Diani sur la droite. Mal dégagé, le ballon revenait sur Geyoro qui ne se faisait pas prier (1-0, 9e).

La France et Geyoro déroulent

Sonnées, les Italiennes se faisaient de nouveau surprendre avec un centre de Karchaoui sur la gauche qui trouvait Katoto. Cette dernière ouvrait son compteur en profitant d'une erreur de Guiliani (2-0, 12e). Loin d'être rassasiées, les Françaises insistaient toujours et Katoto trouvait le poteau de la tête (15e). Diani débordait sur la droite et centrait devant le but à ras de terre. Katoto déviait le ballon et Cascarino qui était surprise se manquait au second poteau (22e). Cette dernière s'illustrait dans la foulée avec une belle frappe qui passait à gauche du cadre (25e). Alors que le rythme baissait tout doucement, Cascarino réveillait tout le monde d'une très belle frappe croisée devant la surface qui se logeait sur la droite du but (3-0, 38e). Alertée dans le dos de la défense, Geyoro se jouait de la gardienne avec un crochet et enfonçait la pauvre sélection italienne (4-0, 41e). Doublé et puis même triplé puisqu'elle reprenait victorieusement un centre de Toletti (5-0, 45e). Rentrées dans les vestiaires après une vraie démonstration de force, les Françaises revenaient avec beaucoup de sérénité.

En gestion, elles conservaient la maîtrise alors que l'Italie se réorganisait. Cela débouchait sur une occasion de Boattin avec une reprise qui passait à droite du but tricolore (57e). Le cauchemar italien se poursuivait après un pied haut de Gama sur Geyoro qui était sanctionné d'un carton rouge (64e). Finalement, la décision était annulée et débouchait sur un carton jaune (66e). Relevant doucement la tête, l'Italie finissait par être récompensée pour ses efforts et Piemonte profitait d'un travail de Boattin pour réduire légèrement l'écart (5-1, 77e). La France se procurait aussi une belle occasion via Bacha mais cette dernière croisait trop sur la gauche (85e). Simonetti était aussi proche de marquer mais Bacha sauvait devant sa ligne (90e +1). L'attaquante italienne tentait aussi une tête repoussée par Peyraud-Magnin (90e +3). Finalement, on en restait là. Début de compétition parfait pour l'équipe de Corine Diacre avec cette victoire 5-1 qui permet aux Bleues de prendre la tête de leur groupe.