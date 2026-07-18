Pronostics France-Angleterre : le coup parfait à tenter ce 18 juillet

La suite après cette publicité

Pour cette petite finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Angleterre, désigner un vainqueur sec s’avère particulièrement indécis entre deux géants européens blessés dans leur orgueil. Pour faire grimper vos gains intelligemment, la rédaction a déniché l’opportunité idéale et le coup parfait à tenter sur cette affiche : le pari "La France ou l’Angleterre gagnent, les deux équipes marquent" coté à 1,88 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

C’est la statistique en béton armé de ce type de rencontre : le pari "plus de 2,5 buts" est passé lors de 11 des 12 derniers matchs pour la 3e place d’une Coupe du Monde. Déchargées de la pression tactique étouffante d’une qualification pour la finale, les deux sélections vont jouer libérées, en se tournant résolument vers l’offensive pour l’honneur. Les arrières-gardes s’annoncent d’ailleurs très permissives : l’Angleterre n’a plus réalisé le moindre clean sheet depuis 4 matchs et la France doit composer sans son patron défensif William Saliba, forfait. Les attaques vont clairement prendre le dessus, et comme aucune des deux équipes ne souhaite s’éterniser dans d’épuisantes prolongations en toute fin de tournoi, la décision se fera dans le temps réglementaire. Ce combo double chance (1 ou 2) combiné avec le but pour les deux formations est une occasion en or et une prise de risque ultra-limitée.

La suite après cette publicité

Foncez sur Winamax pour tenter le coup avec votre premier pari remboursé en cash même perdant. Si les Bleus ou les Three Lions l’emportent au terme d’un match animé, vous encaissez la somme de 188 € pour une mise de 100 €. Et si le match accouche d’un score nul ou fermé à l’issue des 90 minutes, Winamax vous reverse immédiatement vos 100 € en CASH directement sur votre compte.