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UEFA Nations League

Espagne : Lamine Yamal a insulté Elliot Anderson

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Espagne 2-3 Angleterre

Dure soirée hier pour l’Espagne, qui est un peu retombée de son nuage face à l’Angleterre. Les Three Lions se sont ainsi imposés 3-2 à Madrid, mais Lamine Yamal pourra au moins rentrer à Barcelone la tête haute, puisqu’il a réalisé une très belle deuxième période.

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Et comme le rapporte Marca, il a nargué Elliot Anderson après avoir provoqué un penalty et l’expulsion du joueur de Manchester City. « Idiot, idiot ! », a ainsi lancé le joueur du Barça à son adversaire anglais pendant que ce dernier quittait la pelouse après avoir reçu le carton rouge. Sympa…

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