Vidéo : la polémique Messi enflamme Twitter

Des images qui ont fait le tour du monde. On dispute la 76ème minute de jeu dans le choc entre le PSG et l'OL. Alors que les Parisiens poussaient pour arracher la victoire devant leur public, Mauricio Pochettino décidait à la surprise générale de remplacer sa star Lionel Messi. L'intéressé lui-même était pour le moins surpris par cette décision... tout comme ses coéquipiers Paredes et Rafinha sur le banc. Forcément, la Twittosphère s'est emparée de ce sujet qui fait aujourd'hui polémique en Europe.