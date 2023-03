PSG : les joueurs surprenants qui ont pris le pouvoir en interne !

La suite après cette publicité

Dans un peu plus de 48 heures, le PSG va jouer une grosse partie de sa saison face au Bayern. Tout autre résultat qu’une qualification après ce match retour en Bavière serait logiquement un énorme échec pour le club de la capitale, dont l’objectif principal chaque année reste d’aller au bout en Ligue des Champions. Comme l’indique le quotidien L’Equipe, les Franciliens peuvent tout de même s’appuyer sur un groupe solide et sur l’émergence de nouveaux leaders dans ce vestiaire.

Même s’il a été question de tensions en interne ces derniers temps, certains joueurs n’hésitent pas à prendre leurs responsabilités. Et ils sont écoutés par leurs partenaires. C’est le cas de Kylian Mbappé notamment. L’attaquant bondynois est devenu un des leaders dans le vestiaire parisien, surtout depuis son retour de blessure. Son comportement serait désormais un peu plus rassembleur, axé sur le collectif, alors qu’en début de saison, ça n’était pas forcément le cas. Il n’hésite plus à prendre la parole quand c’est nécessaire, comme il l’avait fait après la défaite du match aller, comme révélé en exclusivité dans nos colonnes. Un leader de vestiaire, mais aussi publiquement, et ses interventions médiatiques assez régulières ces dernières semaines ne sont pas un hasard.

À lire

Nantes : Ignatius Ganago remercie Kylian Mbappé pour son soutien

Danilo, le leader inattendu

Vient ensuite Sergio Ramos. Si son niveau est parfois un peu décrié, la légende du Real Madrid a bénéficié de sa régularité et de son absence de pépins physiques pour prendre du pouvoir. Il monte régulièrement au front, usant de son charisme, pour faire face à tout problème qui se présente dans le vestiaire. C’est lui qui prend les choses en main quand il y a des problèmes entre les joueurs, ou quand il estime que l’équipe ne fait pas preuve de caractère ou n’est pas assez exigeante envers elle-même.

La suite après cette publicité

Puis, un peu plus surprenant, il y a Danilo. Le Portugais s’est ainsi emparé du costume de leader au fur et à mesure qu’il a pris en importance dans les onzes de Galtier. Il n’hésite pas à recadrer certaines stars - le nom de Neymar est cité - tout comme il prend aussi sous son aile des jeunes. Il a aussi discuté, en privé, avec plusieurs de ses partenaires pour tenter de leur redonner confiance. Le média évoque aussi les noms de Kimpembe et de Verratti, dont la parole a aussi du poids en interne. Une prise de pouvoir de certains joueurs qui devrait être bénéfique en vue de match retour ô combien important pour le projet parisien.