Argentine : retraite internationale pour Nicolás Otamendi

L’heure de son retrait de la sélection a sonné pour Nicolás Otamendi. À 38 ans, l’illustre défenseur central a annoncé sa décision sur les réseaux sociaux, 5 jours après la finale de la Coupe du Monde perdue face à l’Espagne (1-0 a.p.), durant laquelle il est entré en jeu. «Aujourd’hui, je dois écrire les mots les plus difficiles de toute ma carrière, démarre-t-il dans un message teinté d’émotion. Depuis mon plus jeune âge, je rêvais de porter le maillot de l’équipe nationale d’Argentine, ce fut le plus grand privilège que le football m’a offert. Je l’ai défendu corps et âme, avec fierté et avec la conscience de ce qu’il représente pour des millions d’Argentins. Le destin a voulu que mon dernier match soit une finale de Coupe du monde. Ce n’est pas le résultat que nous espérions, mais je pars la tête haute, sachant que ce groupe a tout donné jusqu’à la dernière seconde».

La suite après cette publicité

Le champion du monde 2022 poursuit. «Je fais mes adieux avec la sérénité de celui qui n’a rien gardé pour lui. Je n’ai jamais ménagé mes efforts, je n’ai jamais cessé d’y croire et j’ai toujours considéré que porter ce maillot était le plus grand honneur de ma vie. Merci aux supporters argentins. Merci pour votre amour inconditionnel, pour chaque drapeau, pour chaque chant et pour votre soutien, aussi bien dans les bons moments que — surtout — dans les épreuves les plus difficiles. Grâce à vous, à chaque fois que l’hymne retentissait, nous ne nous sentions pas comme onze joueurs, mais comme des millions de personnes défendant le même rêve». Revenu en Argentine, à River Plate, il y a quelques semaines, après 16 ans en Europe, Otamendi compte 139 sélections pour 8 buts avec l’Albiceleste.