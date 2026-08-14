Ligue Europa : le CM de Klaksvik ne couvrira pas le barrage face à Lech Poznan pour une raison insolite

Le KÍ Klaksvík, club des îles Féroé, dispute ce soir son barrage de Ligue Europa face au Lech Poznań. Une rencontre dont le changement d’horaire a quelque peu chamboulé les plans du community manager du club, qui ne pourra exceptionnellement pas assurer le live de la rencontre sur les réseaux sociaux.

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Et pour cause, le CM de Klaksvík est bénévole et travaille également de nuit. « En raison du fait que le match a été déplacé à ce soir, il n’y aura malheureusement aucune mise à jour en direct de notre part, car je travaille un service du soir à mon emploi. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, où Claes publiera des photos tout au long du match. » Une situation plutôt insolite, mais qui illustre la particularité du fonctionnement de certains clubs féroïens. Et le principal intéressé a tenu à préciser : « Je fais cette chose complètement volontairement et gratuitement - je doute que quiconque à mon travail sache même que je fais ça. »