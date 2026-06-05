Coupe du Monde : un forfait de taille se profile pour l’Allemagne !

C’est un véritable coup dur pour l’équipe nationale d’Allemagne. Lors de la dernière séance d’entraînement précédant le match amical contre les États-Unis à Chicago, le prodige de 18 ans du Bayern Munich, Lennart Karl, s’est gravement blessé à en croire les informations de Sky Germany. Le sélectionneur national, Julian Nagelsmann, a partagé cette mauvaise nouvelle lors de la conférence de presse ce vendredi : «Lennart Karl a subi une blessure à l’entraînement aujourd’hui. Ce n’est pas bon signe. Il est allé à l’hôpital et passera des examens. Nous devons attendre le diagnostic et voir s’il pourra jouer à la Coupe du Monde ou si nous devrons appeler un remplaçant.»

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Le joueur a immédiatement été transporté à l’hôpital pour y subir des examens radiologiques afin d’obtenir un diagnostic précis. Cette blessure survient au pire moment possible, à quelques jours du début de la Coupe du Monde, qui aurait été la première du jeune joueur. Après une belle première saison avec le Bayern, Lennart Karl venait tout juste de s’illustrer de fort belle manière lors de l’avant-dernier match de préparation contre la Finlande, où l’Allemagne s’est imposée 4-0.

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Des premiers noms sortent pour remplacer Lennart Karl

Le jeune international, qui compte actuellement trois sélections, avait été l’un des grands artisans de cette victoire en étant passeur décisif sur l’un des deux buts de Deniz Undav. Avec cette dynamique, il aurait pu largement prétendre à une place dans le onze de la Mannschaft. Face à cette situation critique, l’encadrement de la DFB envisage déjà de faire appel à un remplaçant médical comme l’a indiqué Julian Nagelsmann. Selon le règlement de la FIFA, le sélectionneur allemand dispose d’une marge de manœuvre restreinte, puisqu’il est autorisé à remplacer un joueur de champ blessé jusqu’au 13 juin, soit la veille du premier match officiel de l’Allemagne contre Curaçao.

Pour pallier une éventuelle absence prolongée de Karl, plusieurs pistes sont déjà évoquées pour rejoindre la sélection à Chicago comme le rapporte le média allemand. Said El Mala, le jeune ailier de Cologne, qui figurait dans la pré-liste de Nagelsmann, apparaît comme un candidat sérieux, tout comme le joueur de Stuttgart, Chris Führich. Pour rappel, le sélectionneur devra composer sans Serge Gnabry, l’attaquant du Bayern Munich ayant déjà dû déclarer forfait pour l’ensemble de la compétition en raison d’une blessure au tendon. Reste encore à savoir si Karl est définitivement out pour le tournoi mondial.