Le Bayern Munich entre dans la danse pour Tanguy Kouassi

Il ne fait plus guère de doutes que Tanguy Kouassi va quitter le PSG d’ici le 30 juin, date avant laquelle il devait signer professionnel dans son club formateur pour continuer l’aventure à Paris. Malgré tous les efforts du club aussi bien sur le plan sportif (13 matches disputés toutes compétitions confondues dont deux de Ligue des Champions), que financier et également le forcing en interne des stars du PSG (à commencer par Kylian Mbappé) qui ont tout fait pour le convaincre de s’engager dans la durée avec le club francilien en l’intégrant même dans leur groupe what’s app, ce pur parisien de naissance va donc quitter la capitale pour signer son premier contrat pro ailleurs.

Très tôt, le RB Leipzig et l’AC Milan ont tenu la corde avant d’être écartés. Le LOSC a tenté sa chance mais s’est vu offrir une fin de non-recevoir de l’entourage du joueur. Et comme nous vous l’avons révélé en exclusivité dès samedi, c’est le Stade Rennais qui a les faveurs du joueur. Nicolas Holveck travaille sur ce dossier avec Florian Maurice depuis quelques semaines et ne sont pas loin d’avoir convaincu le très polyvalent parisien de les rejoindre. Il faut dire que le projet sportif et la perspective d’avoir un vrai rôle à jouer dans ce club qualifié en Ligue des Champions a de quoi séduire Tanguy Kouassi.

Le Bayern Munich à l’affût pour Tanguy Kouassi

Mais rien n’est encore gagné pour le club breton qui doit faire face à une concurrence féroce pour un joueur au potentiel immense et qui ne coûtera que les 300 000 € d’indemnité de formation et sans doute une juteuse prime à la signature. Mais celui qui va s’assurer ses services va réaliser sans aucun doute une vraie opération sportive mais aussi financière. Conscient de cela, des concurrents étrangers sont toujours à l’affût. A commencer par le Bayern Munich.

Selon nos informations, le club bavarois est très séduit autant par les qualités athlétiques du joueur que par sa polyvalence (il est capable de jouer en défense centrale ou en sentinelle) que par son statut d’agent libre. Tanguy Kouassi, qui s’est entretenu avec les dirigeants bavarois, veut jouer et vite et a été rassuré sur ce sujet. Rennes ? le Bayern Munich ? Un autre club surprise (Dortmund, Mönchengladbach ?) Ce week-end, le vainqueur de la Coupe de France 2019 tenait encore les faveurs du joueur. Mais dans ce dossier aux multiples rebondissements, tout est encore possible. Une chose est sure, la destination finale sera une décision collective et collégiale entre le joueur, l’agent et son entourage.