Coupe du Monde 2026 : l’Uruguay au coeur d’un nouveau fiasco qui accable l’organisation !

La sélection uruguayenne a rencontré un important contretemps logistique à la veille de son premier match de Coupe du Monde 2026 contre l’Arabie saoudite à Miami. En effet, l’avion censé transporter l’équipe depuis Cancún n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire américain en raison de problèmes administratifs liés à des documents de vol jugés non conformes.

La suite après cette publicité

L’arrivée, initialement prévue avant 19h00, est désormais compromise, laissant les joueurs bloqués au complexe de Mayakoba dans l’attente d’une solution de repli. Une nouvelle organisation est en cours en urgence entre la Fédération uruguayenne et la FIFA afin de débloquer la situation et affréter un autre vol dans les prochaines heures.

Un nouveau scandale en terme d’organisation

Cette mésaventure pourrait également impacter les obligations médiatiques de la sélection, notamment la conférence de presse du sélectionneur Marcelo Bielsa, qui risque d’être annulée ou fortement retardée. Pour l’Uruguay, l’objectif reste désormais d’arriver à temps à Miami afin d’assurer la préparation du match prévu dès le lendemain.

La suite après cette publicité

Cette nouvelle polémique vient quoi qu’il en soit s’ajouter à la longue liste des scandales liés aux visas et à l’entrée sur le sol américain depuis le début du mondial jeudi dernier. Pour rappel, l’Uruguay, présente dans le groupe H, doit lancer officiellement sa compétition contre l’Arabie saoudite, mardi à partir de 0h.