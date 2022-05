RC Lens : Cheick Doucouré affole déjà le mercato

La suite après cette publicité

Au RC Lens, les projecteurs sont braqués depuis le début de la saison sur Seko Fofana. Il faut dire que l'ancien joueur de l'Udinese rayonne au sein du milieu de terrain lensois. Mais s'il peut jouer aux avant-postes et se montrer décisif, il le doit aussi à l'infatigable travailleur de l'ombre, Cheick Doucouré (22 ans). Plutôt méconnu, le garant de l’équilibre du jeu lensois explose littéralement chez les Sang et Or cette saison. Encadré et conseillé à ses débuts par Yannick Cahuzac, Doucouré est désormais celui que l'on écoute et suit.

Il faut dire que le joueur formé à l'ASEC Mimosa de Jean-Marc Guillou, qui avait comme vrai point fort à la récupération et dans les interceptions (il est dans 6e au classement des interceptions en L1) a énormément progressé. Que ce soit dans la lecture des situations, dans les sorties de balle, dans sa capacité à casser des lignes, l'international malien, dont le modèle n'est autre que l'emblématique Yaya Touré, impressionne.« J'aimerais faire sa carrière, jouer la Ligue des Champions, une Coupe du Monde avec mon pays, être au moins une fois Ballon d'or africain. Ce sont de grands objectifs, mais il ne faut pas se donner de limites », expliquait le numéro 28 lensois auteur de 32 matches de L1 cette saison (1 but et 4 passes décisives), il y a peu à un quotidien local.

Du beau monde sur Cheick Doucouré

Si le grand public n'a pas forcément vu la progression linéaire de l'international malien, ce n'est pas le cas des recruteurs européens qui suivent avec le plus grand intérêt les performances du milieu lensois. Si plusieurs clubs allemands suivent le très régulier Cheick Doucouré, c'est en Angleterre que le profil taillé pour la Premier League du natif de Bamako séduit le plus comme nous l'a indiqué une source anglaise. Patrick Vieira, actuel coach de Crystal Palace, est d'ailleurs fou du joueur et en a fait l'une de ses priorités estivales. Un certain Jean-Ricner Bellegarde, du RC Strasbourg, plaît également en interne.

Mais les Eagles ne sont pas seuls sur l'affaire. Plusieurs clubs anglais de plus gros calibre sont également intéressés, ce qui va forcément faire monter les enchères. Selon nos informations et contrairement à ce qu'ont pu indiquer plusieurs médias anglais, il faudra plus que 20 M€ pour arracher Doucouré au club artésien. Il faut rappeler que l'actuel 7e de Ligue 1 n'a pas forcément prévu d'accorder de bon de sortie à son milieu de terrain (sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le RCL), au contraire d'un Seko Fofana. Le club qui voudra donc s'offrir les services du Malien devra donc y mettre le prix...