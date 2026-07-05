Menu Rechercher
Commenter 10
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Tony Chapron dézingue l’arbitre de Paraguay-France

Par Valentin Feuillette
1 min.
Tony Chapron lors de Guingamp-Bordeaux en 2016 @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
1 12.0 N 6.75 2 1.22 bonus 100€

L’arbitrage d’Ilgiz Tantashev lors du huitième de finale entre la France et le Paraguay (0-1) a suscité de vives réactions. Consultant pour Canal+, l’ancien arbitre international Tony Chapron s’est montré particulièrement sévère à l’égard de l’Ouzbek, qu’il a jugé beaucoup trop permissif face à l’engagement paraguayen. Il a dénoncéune gestion des fautes et de la discipline qu’il estime largement insuffisante à ce niveau de compétition.

La suite après cette publicité

« J’ai cru voir un arbitre débutant, ou de district. Quand vous avez un match entre le Paraguay et la France et que vous êtes arbitre, normalement, vous vous préparez à une attaque-défense, a-t-il poursuivi. Vous connaissez le style de jeu des Paraguayens, donc votre objectif est de protéger l’équipe qui a envie de jouer. C’est tout le contraire qui s’est passé : il a protégé les Paraguayens qui ont fait ce qu’ils ont voulu durant tout le match, jusqu’à le pourrir à l’extrême. Je pense que les Paraguayens avaient trouvé un allié. La durée du match était 103 minutes, le temps de jeu effectif de 51. On a donc joué 49 % du temps… », a-t-il déclaré sur Canal+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier