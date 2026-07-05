Coupe du Monde 2026 : Tony Chapron dézingue l’arbitre de Paraguay-France

L’arbitrage d’Ilgiz Tantashev lors du huitième de finale entre la France et le Paraguay (0-1) a suscité de vives réactions. Consultant pour Canal+, l’ancien arbitre international Tony Chapron s’est montré particulièrement sévère à l’égard de l’Ouzbek, qu’il a jugé beaucoup trop permissif face à l’engagement paraguayen. Il a dénoncéune gestion des fautes et de la discipline qu’il estime largement insuffisante à ce niveau de compétition.

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« J’ai cru voir un arbitre débutant, ou de district. Quand vous avez un match entre le Paraguay et la France et que vous êtes arbitre, normalement, vous vous préparez à une attaque-défense, a-t-il poursuivi. Vous connaissez le style de jeu des Paraguayens, donc votre objectif est de protéger l’équipe qui a envie de jouer. C’est tout le contraire qui s’est passé : il a protégé les Paraguayens qui ont fait ce qu’ils ont voulu durant tout le match, jusqu’à le pourrir à l’extrême. Je pense que les Paraguayens avaient trouvé un allié. La durée du match était 103 minutes, le temps de jeu effectif de 51. On a donc joué 49 % du temps… », a-t-il déclaré sur Canal+.