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Real Madrid : les deux trophées que vise encore Kylian Mbappé

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Après la terrible élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich et avec un retard quasi irrattrapable en Liga sur le FC Barcelone, le Real Madrid n’a plus grand-chose à jouer collectivement sur cette fin de saison. Mais en interne, plusieurs objectifs individuels restent encore à aller chercher, notamment pour Kylian Mbappé, qui peut encore marquer cette fin d’exercice de son empreinte.

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L’attaquant français est toujours en course pour le Trophée Pichichi, même si la dynamique s’est resserrée ces dernières semaines avec le retour de ses concurrents directs. Avec 23 buts en championnat, il reste leader, mais sous pression, alors qu’il vise également le Soulier d’Or européen, un classement où la concurrence reste féroce avec particulièrement Harry Kane et Erling Haaland. Deux distinctions individuelles qui constituent désormais ses principaux objectifs sur la fin de saison avant bien sûr de se concentrer à 100% sur la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus.

Pub. le - MAJ le
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