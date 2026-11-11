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Équipe de France : Aurélien Tchouameni est de retour à Madrid

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Aurélien Tchouamenni @Maxppp

Touché à l’adducteur droit, Aurélien Tchouameni ne va pas disputer les deux matchs de cette trêve internationale, face à l’Italie et contre la Turquie. La FFF l’a confirmé mardi soir, expliquant que le milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux allait quitter le groupe.

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El Chiringuito TV
🚨EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨

✈️ TCHOUAMÉNI ATERRIZA en MADRID tras CONFIRMARSE su LESIÓN.

🇫🇷 El futbolista ha abandonado la concentración con Francia.

📹 @marcosbenito9
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Et comme le montrent les images publiées par El Chiringuito de Jugones, le joueur est bien arrivé ce Madrid, en début d’après-midi. Il devrait donc passer des tests médicaux assez rapidement afin d’avoir un diagnostic exact, ainsi qu’une durée d’indisponibilité.

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