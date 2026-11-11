Équipe de France : Aurélien Tchouameni est de retour à Madrid

Touché à l’adducteur droit, Aurélien Tchouameni ne va pas disputer les deux matchs de cette trêve internationale, face à l’Italie et contre la Turquie. La FFF l’a confirmé mardi soir, expliquant que le milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux allait quitter le groupe.

La suite après cette publicité

Et comme le montrent les images publiées par El Chiringuito de Jugones, le joueur est bien arrivé ce Madrid, en début d’après-midi. Il devrait donc passer des tests médicaux assez rapidement afin d’avoir un diagnostic exact, ainsi qu’une durée d’indisponibilité.