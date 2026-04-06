Real Madrid : l’Espagne n’en peut plus de Kylian Mbappé

De retour sur les terrains avec l’équipe de France, Kylian Mbappé s’était montré décisif lors du choc amical contre le Brésil (2-1). Remis de sa blessure après l’imbroglio autour de son genou, le capitaine des Bleus retrouvait une place de titulaire sous les couleurs du Real Madrid sur la pelouse de Majorque, dans un match crucial pour la course au titre. Mais malgré 90 minutes de jeu, le Français n’a pas pu empêcher la défaite des siens face à une équipe en lutte pour son maintien (1-2). Un revers qui laisse le FC Barcelone à sept points, à huit journées de la fin.

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Une situation qui a provoqué la colère de la presse madrilène, qui n’hésite plus à s’en prendre au meilleur buteur actuel du Real Madrid. Josep Pedrerol, présentateur de l’émission El Chiringuito, s’est montré particulièrement dur avec la star merengue : « Kylian Mbappé est très bon, mais il n’a pas compris ce qu’était le Real Madrid. Je pense qu’il n’a pas encore saisi ce qu’exige ce club ». «Arbeloa, montre-lui la vidéo de Luis Enrique à l’époque du PSG », a-t-il ajouté, en référence à une séquence où le technicien espagnol pointait du doigt l’implication défensive de Mbappé.

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Kylian Mbappé frustré contre Majorque

Avant d’enfoncer le clou : « Thiago Pitarch génère plus d’enthousiasme que Mbappé… Mbappé marque des buts, c’est bien, mais le Real Madrid ne l’a pas recruté uniquement pour ça ». De son côté, le quotidien Marca nuance : «le Real a besoin de ses buts. Jusqu’à sa blessure, l’équipe semblait s’épanouir avec lui. Mais son absence a aussi montré que le collectif pouvait exister sans lui. Mbappé n’avait pas participé à ces cinq victoires consécutives et le Real est reparti la tête haute. Mbappé n’a pas mal joué, mais n’a pas été décisif», lui qui s’est frotté à un Léo Román en grande forme contre Majorque.

Même analyse du côté de AS : «les statistiques de Mbappé ne font aucun doute, pas plus que son immense talent, mais pour l’instant, c’est comme si deux planètes évoluaient chacune de leur côté». Sous pression, Kylian Mbappé aura néanmoins l’occasion de faire taire les critiques, sur le terrain, lors du choc à venir face au Bayern Munich, lors du choc en Ligue des Champions. Une performance référence pourrait suffire à faire taire les critiques.