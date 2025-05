PSG : Luis Enrique encense Gonçalo Ramos

Remplaçant au Paris Saint-Germain alors qu’il est le seul attaquant de pointe de métier de l’effectif de Luis Enrique, Gonçalo Ramos ne fait pas de vagues et est tout de même parvenu à inscrire 18 buts (6 passes décisives) en 38 apparitions. L’occasion pour Luis Enrique de féliciter l’attaquant portugais de 23 ans qu’il n’a pas ménagé durant cette saison.

« Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour moi et pour l’équipe, pas seulement pour son comportement, mais pour son attitude a l’entraînement sur le terrain. Un joueur de ce niveau nous apporte une garantie. Il est prêt pour joueur 0 ou 90 minutes. Quand on le voit, il fait plus vieux, il fait mûr. On n’a pas la sensation qu’il a 24 ans (23 ans, ndlr), c’est merveilleux d’entraîner un joueur comme Ramos », a-t-il déclaré en conférence de presse.