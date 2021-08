Monaco : Alexander Nübel explique son choix

Voulant installer une concurrence avec Benjamin Lecomte, l'AS Monaco a récemment officialisé le prêt pour deux saisons d'Alexander Nübel, en provenance du Bayern Munich. Bloqué par Manuel Neuer, le portier de 24 ans va ainsi poursuivre sa progression sur le Rocher. Une nouvelle expérience sur laquelle le natif de Paderborn s'est d'ailleurs exprimé ce lundi à l'occasion de sa présentation officielle. Présent dans le nouvel auditorium de l'ASM, le nouveau gardien monégasque semble heureux de rejoindre un nouveau championnat où il officiera sous les ordres de Niko Kovac, ancien coach du club bavarois.

«Je suis heureux d’être à Monaco. J’ai choisi Monaco car c’est une bonne opportunité pour moi, un gros club avec de nouvelles infrastructures, un nouveau centre de performance, j’ai toujours voulu découvrir un autre pays, une autre ligue, ça a toujours été dans un coin de ma tête, ça arrive plus tôt que prévu c’est vrai mais c’était le bon choix pour moi, j’en suis très content.» Une arrivée facilitée par la présence de ses compatriotes (Kevin Volland et désormais Ismail Jakobs) au sein de l'effectif monégasque : «la présence des Allemands, ici, dans l’effectif m’aide pour l’acclimatation même si le but pour moi est d’apprendre le plus rapidement le français.»