RC Lens : un champion du monde 1998 milite pour Walid Regragui

Le RC Lens est à la recherche de son nouvel entraîneur après avoir mis fin à sa collaboration avec Yannick Cahuzac, au terme de seulement neuf rencontres sur le banc artésien. Pour lui succéder, plusieurs pistes sont évoquées, notamment celle menant à Pierre Sage, déjà passé par le club, mais aussi celle de Walid Regragui, comme nous vous l’évoquions en exclusivité ce vendredi. L’ancien sélectionneur du Maroc, libre depuis son départ des Lions de l’Atlas, suscite aussi l’intérêt d’Emmanuel Petit, qui voit en lui le candidat idéal pour prendre les commandes du club lensois.

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Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le champion du monde 1998 a clairement affiché sa préférence pour le technicien franco-marocain : «pour Lens, ce n’est pas un second choix, pour moi c’est la priorité. Ça m’a laissé sur ma faim ce qu’il a fait avec le Maroc et je n’ai pas bien compris comment ça s’est terminé, sachant que le Maroc a été en finale de la CAN contre le Sénégal. J’ai envie de le voir entraîner une équipe au quotidien pour voir un petit peu quelle serait sa méthodologie et quelles seraient les idées mises en place. C’est peut-être une opportunité pour lui justement de rebondir et de profiter du rayonnement qu’il a pu avoir.» Emmanuel Petit s’est également montré réservé concernant un éventuel retour de Pierre Sage : «pour moi Pierre Sage ne devrait pas être la priorité. Il n’est pas parti il y a deux ans, il est parti il y a cinq mois. Quand je vois comment ça s’est terminé avec Lens, que peut-être aujourd’hui il n’a peut-être pas les mêmes garanties à la fois sur l’effectif mais également sur le niveau salarial, je pense que lui comme Lens aurait besoin de se relancer. Reformer un mariage qui s’est fini comme un divorce, je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution.» Voilà qui est dit.