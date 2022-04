Mercato PSG : la tendance serait en train de s'inverser pour Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Hier soir, beaucoup se sont émus des sifflets du Parc des Princes contre Sergio Ramos. Mais au coup de sifflet final de ce PSG-Lorient (5-1), le défenseur espagnol était loin d’être le sujet de conversation numéro 1 de la planète football. Grâce à son doublé et ses trois passes décisives, Kylian Mbappé (23 ans) a monopolisé l’attention. Une attention des médias qui est devenue maximale quand le buteur francilien a lâché une petite bombe sur son avenir.

« Je n'ai pas fait mon choix pour l'année prochaine. Je n'ai pas pris ma décision, je réfléchis, car il y a de nouveaux éléments. Je n'ai pas envie de me tromper. Je peux comprendre que ça tarde un peu pour les supporters, car on en parle tous les jours. Mais si j'avais pris ma décision, je l'aurais dit. C'est un choix personnel. Je n'ai de compte à rendre à personne. Dans les bonnes choses et les mauvaises, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je prends mon temps », a-t-il déclaré au micro de Prime Video.

L'espoir est revenu à Paris

Plus tard, en zone mixte, alors qu’il venait de sortir le même discours aux médias présents, le Bondynois en a remis une couche en déclarant : « oui pourquoi pas », lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il était encore possible de le voir rester à Paris la saison prochaine. Une tournée médiatique qui a forcément mis le feu en Espagne. Et si certains médias assurent que le Real Madrid est tranquille dans ce dossier, l’espoir semble revenu à Paris.

Mbappé joue-t-il avec les nerfs des supporters rouge-et-bleu ? Est-il réellement sincère lorsqu’il affirme qu’il n’a toujours pas tranché ? De l’autre côté des Pyrénées, beaucoup ne voient pas ce qui pourrait le faire rester en France, notamment après le nouveau fiasco parisien en Ligue des Champions. Pourtant, France Bleu affirme que des sources indiquent que la tendance semble s'inverser et qu’une prolongation n’est, aujourd’hui, plus du tout utopique. Qui dit vrai ? Affaire à suivre.