Cristiano Ronaldo a remis tout le monde d’accord

Qu’y a-t-il de plus à dire sur Cristiano Ronaldo ? Ayant placé le football à un niveau d’exigence et de perfection presque jamais atteint auparavant, le Portugais porte avec lui une carrière impressionnante durant laquelle il aura tout remporté hormis une Coupe du monde. Jamais rassasié, son niveau d’intransigeance vis-à-vis de lui et son football n’a pas baissé depuis son arrivée en Arabie saoudite en janvier 2023. Toujours aussi impressionnant physiquement, Cristiano Ronaldo survole les débats dans le Golfe. Après une expérience éprouvante mentalement à Manchester United, marquée par la mort de sa jeune fille et la mise sur le banc d’Erik Ten Hag, CR7 a retrouvé sa totale confiance.

Et cela lui permet d’encore réaliser des performances impressionnantes. Après une première demi-saison intéressante où il n’a pas pu remporter le championnat à cause d’Al-Ittihad, le quintuple Ballon d’Or avait pour mission de faire gagner des titres à la formation de Riyad. Rejoint par Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte ou encore Sadio Mané cet été, le recordman de buts en Ligue des Champions était alors mis dans les meilleures conditions. Mais voilà, largués par Al-Hilal en championnat, les hommes de Luis Castro ont déçu en C1 asiatique en sortant en quarts de finale face à Al-Ain.

«Je ne suis pas les records, les records me suivent»

Des déceptions sportives qui ont cristallisé les critiques à l’égard de l’ancienne légende du Real Madrid, également pointée du doigt pour plusieurs coups de sang qui ont scandalisé l’Arabie saoudite. Et malgré les critiques, Cristiano a continué de faire ce qu’il sait faire de mieux : empiler les buts. Et ce lundi, la consécration est venue pour la légende de 39 ans. Toujours aussi déterminé, Ronaldo s’est offert un doublé hier face à Al-Ittihad. Le Portugais a battu le record de buts dans l’histoire de la Ligue saoudienne en une seule saison grâce à ce doublé. Avec un total de 35 buts et 11 passes décisives en 31 matches, CR7 a fait tomber le précédent record qui était de 34 buts lors de la saison 2018/2019, alors détenu par le Marocain Abderrazak Hamdallah.

Déjà euphorique au moment de célébrer ses buts, le natif de Funchal a fait part de sa fierté à l’issue de la rencontre : «je suis vraiment content. D’abord parce que l’équipe a gagné et bien terminé le championnat. Deuxièmement, battre le record de buts en championnat me rend très heureux. Je ne m’y attendais pas. Pour moi, c’est important.» Sur X (ex-Twitter), CR7 a refait jaillir son côté narcissique tant apprécié par ses fans en affirmant qu’il «ne suit pas les records» car «les records me suivent». Du Cristiano Ronaldo dans le texte et qui a de quoi faire plaisir à quelques encablures du début de l’Euro pour le Portugal. Alors qu’il sera sûrement prépondérant dans le dispositif de Roberto Martinez, CR7 a fait le plein de confiance et va se rendre en Allemagne au top de sa forme. Avant cela, il pourra confirmer sa grande forme en remportant ce vendredi la finale de la Coupe du Roi des champions (équivalent de la Coupe d’Arabie Saoudite, ndlr) face à l’épouvantail Al-Hilal. Un défi alléchant pour un champion comme Cristiano Ronaldo !