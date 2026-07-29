Le RC Lens tient déjà le successeur de Mamadou Sangaré

Alors que, comme nous vous le révélions, le départ de Mamadou Sangaré vers la Premier League se précise, le RC Lens s’active déjà pour anticiper son remplacement. Le milieu malien de 24 ans est tout proche de rejoindre Brentford contre une indemnité estimée à 48 millions d’euros, une opération qui ferait de lui la plus grosse vente de l’histoire du club artésien. Pour compenser cette perte importante dans l’entrejeu, les dirigeants lensois auraient ciblé Cristian Cásseres, selon les informations de Fabrizio Romano.

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Le milieu vénézuélien de 26 ans, actuellement joueur à Toulouse, sort d’une saison solide avec 35 apparitions toutes compétitions confondues. Passé auparavant par les New York Red Bulls, où il a accumulé de l’expérience en MLS, Cásseres présente un profil capable d’apporter de l’impact et de l’équilibre au milieu de terrain lensois. Le joueur serait ainsi considéré comme une option sérieuse pour reprendre le rôle laissé vacant par Sangaré, dont le départ semble désormais imminent.