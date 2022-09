PSG : Kylian Mbappé raconte son meilleur match en Ligue des Champions

Avant un déplacement au Maccabi Haïfa, mercredi en Ligue des Champions (21 heures), Kylian Mbappé était présent sur le site officiel du Paris Saint-Germain et a tenu à raconter ses meilleurs souvenirs. S'il évoque la réception du Bayern Munich, en 2017 (3-0), ou son triplé face à Bruges, en 2019, un autre match a été marquant pour le natif de Bondy.

«Barcelone-PSG, en 2019. Je passe vraiment de très bon joueur à vraiment top, top joueur. Ce soir-là, j’arrive à mettre un triplé au Camp Nou, c'est sûr que c’est quelque chose de spécial et franchement, j'étais fier parce qu’il fallait jouer avec beaucoup de personnalité, comme je dis toujours. Dans les soirées de ligue des champions, on ne peut pas se cacher et ce soir-là, on ne s'était pas caché. J’ai eu la chance de jouer tous les matchs de la Ligue des Champions jusqu’à la finale. J’ai découvert toutes les émotions possibles, mais gagner la Ligue des Champions, où que tu sois, quoi que tu fasses... mais bien sûr que pour moi, la gagner à Paris, ce serait le top», a-t-il expliqué sur le site officiel du PSG.

