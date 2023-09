Mercato : les agents ont touché des commissions records cet été !

Cet été, le marché des transferts a été assez dingue grâce notamment au développement XXL du football saoudien. Les clubs de Saudi Pro League n’ont pas hésité à casser leur tirelire pour s’offrir des stars du football. En Premier League, les clubs ont encore fait des folies sur le mercato avec des transferts records dans bon nombre de clubs. Ce vendredi, la FIFA a publié un rapport sur les chiffres de ce mercato estival. «Le total des indemnités de transfert a atteint le seuil historique de 7,36 milliards de dollars (ndlr : soit 6,87 milliards d’euros) pour la période entre le 1er juin et le 1er septembre», peut-on lire dans le communiqué. Le montant des indemnités a augmenté de 47,2% par rapport à 2022.

Cette année encore, c’est évidemment la Premier League qui a le plus dépensé sur le marché des transferts. «Derrière l’Angleterre, c’est l’Arabie saoudite qui a été la plus dépensière (USD 875,4 millions), suivie de la France (USD 859,7 millions), de l’Allemagne (USD 762,4 millions), l’Italie (711 millions) et l’Espagne (USD 405,6 millions). Les clubs de l’AFC ont contribué aux dépenses sur le marché des transferts à hauteur de 14%. C’est la première fois que des clubs d’une confédération autre que l’UEFA franchissent la barre des 10%», explique la FIFA. Enfin, autre particularité de ce mercato et qui fait souvent grincer des dents : les agents ont touché des commissions énormes cet été. Ces derniers ont perçu 650 millions d’euros cet été. Cela représente une hausse de 36,9% par rapport à 2022. Rien que ça.