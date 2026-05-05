Le vibrant hommage de Saliba à Antoine Griezmann

Conséquence de la défaite (1-0) et de l’élimination de l’Atlético de Madrid en demi-finales de Ligue des Champions, Antoine Greizmann a disputé son dernier match sur la scène européenne. Le Français va s’en aller à la fin de son contrat en juin prochain pour rejoindre Orlando en MLS. William Saliba a tenu à lui rendre hommage après la rencontre.

La suite après cette publicité

«Une pensée pour lui, c’est une légende, assure le défenseur sur Canal+. J’ai eu la chance de jouer avec lui en équipe de France. C’est toujours un top joueur. Il nous a posés beaucoup de problèmes à l’aller et au retour. Je lui souhaite le meilleur pour la fin de sa carrière.*» L’intéressé appréciera.