AC Milan : Zlatan Ibrahimovic rend hommage à Mino Raiola

Ce dimanche soir, l'AC Milan a remporté le Championnat d'Italie pour la première fois depuis 2011. Le club milanais succède donc à son rival, l'Inter qui avait remporté le titre la saison dernière. Ce nouveau titre, Zlatan Ibrahimovic, revenu il y a un peu plus d'un an et demi, l'a fêté et l'a savouré. Et lors de la célébration, il en a profité pour le dédier à son ancien agent, Mino Raiola, décédé il y a quelques semaines.

Au micro de la chaîne DAZN, le géant suédois en a profité pour lui rendre hommage. «Je le dédie à Mino Raiola, c'est le premier trophée que je remporte sans lui. Il m'a poussé à venir ici et à sauver Milan il y a deux ans», a-t-il lancé avant d'évoquer son avenir. «Si c'était mon dernier match ? Cela dépend de comment je suis, dans les prochains jours j'aurai des réponses. Si j'arrive à être bien, ce ne sera pas mon dernier match.»