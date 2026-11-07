Barça : le retour de Jules Koundé a pris du retard

Le FC Barcelone devra encore patienter avant de retrouver Jules Koundé. Blessé, le défenseur français n’a toujours pas repris la compétition et son absence se prolonge davantage que prévu, lui qui n’a pu être sélectionné par Zinedine Zidane. Une situation qui commence à peser pour Hansi Flick, privé d’un élément important de son arrière-garde à l’approche de plusieurs échéances importantes. Interrogé sur l’évolution de son état physique avant la rencontre face à l’Atlético de Madrid, l’entraîneur allemand a reconnu que le retour de l’international tricolore avait pris du retard.

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« Nous espérions qu’il revienne plus tôt, mais nous devons prendre soin de lui. Nous verrons comment il évolue au jour le jour. Cela prend un peu plus de temps que prévu, nous espérons le revoir après la trêve internationale », a expliqué Flick. Le technicien ne souhaite donc prendre aucun risque avec son défenseur et préfère lui laisser le temps nécessaire pour retrouver l’intégralité de ses moyens physiques.