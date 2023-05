PSG : un nouveau policier mis en examen dans l’affaire du système d’espionnage

Un nouveau policier, en plus des deux autres ex-agents déjà mis en cause en septembre dans le scandale des barbouzeries des hauts responsables de l’équipe de Nasser al-Khelaïfi, a été mis en examen jeudi, rapporte l’AFP. Il serait soupçonné de « détournement de secret de défense nationale par son dépositaire », «violation du secret professionnel» et «détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel».

Cette mise en examen porterait sur des soupçons de fuite d’informations confidentielles au profit du PSG. En clair, il s’agirait d’un nouveau développement judiciaire de l’affaire d’espionnage ouverte à l’automne 2022, lorsque le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, avait été accusé d’avoir voulu détruire des documents compromettants concernant l’obtention de l’attribution du dernier Mondial au Qatar. Il avait par la suite déposé une plainte contre le lobbyiste Tayeb Benabderrahmane, l’un de ses accusateurs.

